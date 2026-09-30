Jaunpur News: गांधीवादी दृष्टिकोण पर हुई भाषण प्रतियोगिता

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प्रतियोगिता में एलएलबी तृतीय सेमेस्टर की छात्रा रागिनी मौर्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम सेमेस्टर की छात्रा नंदिनी द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की छात्रा शोएब फात्मा तृतीय स्थान पर रहीं। विजेता प्रतिभागियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर को प्रेषित की जा रही है।

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जौनपुर। तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि विभाग में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में महात्मा गांधी की जयंती पर ‘गांधीवादी दृष्टिकोण और मध्यस्थता का समकालीन विमर्श : विवाद से संवाद तक’ विषय पर भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विधि विभाग के 15 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में डॉ. शैलेंद्र यादव संयोजक, प्रो. यशवंत सिंह, डॉ. सुधीर कुमार सिंह और प्रॉक्टर डॉ. संजीव कुमार सिंह सदस्य के रूप में उपस्थित रहे।