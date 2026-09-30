पढ़ाई आसान बनाने पर जोर : डॉ. विनोद

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मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत डायट जौनपुर का चयन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।अध्यक्षता करते हुए उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि नवाचार का मतलब केवल नई वस्तु बनाना नहीं, बल्कि पुरानी समस्या का नए तरीके से समाधान करना और सीमित संसाधनों में अधिक प्रभाव पैदा करना है। नवाचारों का मूल्यांकन डॉ. सुनीता गुप्ता, विभागाध्यक्ष बीएड विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त महाविद्यालय और डॉ. योगेश शर्मा, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड विभाग, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ ने किया। संचालन डायट प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने किया। संवाद