Jaunpur News: शनिदेव की किया गया शृंगार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:29 PM IST
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जौनपुर। नगर के रोड़वेज के पास स्थित हनुमान मंदिर और शनिदेव मंदिर का भव्य शृंगार किया गया। देर शाम तक पूजा के लिए भक्तों की भीड़ रही।
हनुमान मंदिर और मंदिर से सटे शनिदेव मंदिर का भक्तों ने भव्य श्रृंगार किया। शाम से दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंचने लगी। देर शाम तक हवन पूजन कर आशीर्वाद लिया।
देर शाम को आरती का आयोजन किया गया। भजन संध्या से देर शाम तक मंदिर परिसर गूंजता रहा। आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने प्रसाद का वितरण किया।
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हनुमान मंदिर और मंदिर से सटे शनिदेव मंदिर का भक्तों ने भव्य श्रृंगार किया। शाम से दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंचने लगी। देर शाम तक हवन पूजन कर आशीर्वाद लिया।
देर शाम को आरती का आयोजन किया गया। भजन संध्या से देर शाम तक मंदिर परिसर गूंजता रहा। आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने प्रसाद का वितरण किया।