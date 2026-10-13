Jaunpur News: सात हजार महिलाओं ने निकाली 12 किमी लंबी नारी शक्ति वंदन पदयात्रा

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विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव ने कहा कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अर्चना भारतवंशी ने कहा कि देश, सेना और धार्मिक आस्थाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का विरोध होना चाहिए। पदयात्रा में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत गौरीशंकर दास सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉ. मृदुला जायसवाल, दक्षिता भारतवंशी, इली भारतवंशी, शैलेंद्र शुक्ला, विशाल भारत संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद अहमद दूबे, विवेक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।

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जलालपुर। देश और सनातन संस्कृति के सम्मान के समर्थन में सोमवार को नारी शक्ति वंदन पदयात्रा निकाली गई। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में सात हजार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। बड़कू हनुमान जी आश्रम के महंत प्रभु रामदास के नेतृत्व में निकली यात्रा में महिलाओं ने तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पदयात्रा त्रिलोचन महादेव मंदिर से शुरू होकर बड़कू हनुमान जी आश्रम पहुंची, जहां यह सभा में तब्दील हो गई। महंत प्रभु रामदास ने कहा कि देश की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ होने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों पर समाज को अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से महिलाओं ने देश और संस्कृति के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने कहा कि देश और संस्कृति के सम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है।