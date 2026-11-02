फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Science makes humans dynamic, and spirituality makes them sensitive: Madan Mohan

विज्ञान मनुष्य को गतिशील, अध्यात्म बनाता है संवेदनशील : मदन मोहन

Mon, 02 Nov 2026 02:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Science makes humans dynamic, and spirituality makes them sensitive: Madan Mohan
शीतला चौकियां धाम में कथा सुनाते कथावाचक डॉ. मदन मोहन मिश्र।
धर्मापुर। शीतला चौकियां धाम में चल रही पांच दिवसीय श्रीराम कथा के दूसरे दिन शनिवार की रात कथावाचक डॉ. मदन मोहन मिश्र ने विज्ञान और अध्यात्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विज्ञान के बल पर मनुष्य आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकता है और जल में मछली की तरह तैर सकता है, लेकिन अध्यात्म के अभाव में धरती पर मनुष्य की तरह चलना भी नहीं सीख पा रहा है। वाराणसी से आए डॉ. मिश्र ने कहा कि विज्ञान मनुष्य को गतिशील बनाता है, जबकि अध्यात्म संवेदनशील। विज्ञान कृति का विश्लेषण करता है तो अध्यात्म कर्ता का अन्वेषण। विज्ञान विध्वंसक हथियार बनाता है, जबकि अध्यात्म पत्थर को भी भगवान बना देता है। पुष्प वाटिका प्रसंग की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जब भक्त अपने पक्ष का त्याग कर देता है तो भगवान उसके पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं। पूजा में हृदय का भाव और अनुराग महत्वपूर्ण है। गुरु चरणों की कृपा से ही शिष्य का उत्कर्ष होता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed