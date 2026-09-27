फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   School lock broken; utensils and 60 kg of ration stolen.

Jaunpur News: विद्यालय का ताला चटकाकर 60 किलो राशन समेत बर्तन चोरी

Sun, 27 Sep 2026 02:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
School lock broken; utensils and 60 kg of ration stolen.
मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के सहिजदपुर गांव में चोरी द्वारा मकान से काटी गई सेंध(ग्रामीण)
खुटहन। वीरमपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय परसादपुर में शुक्रवार की रात चोरों ने किचन रूम का ताला चटकाकर करीब 60 किलो राशन समेत एमडीएम के बर्तन, बच्चों की थाली और ग्लास उठा ले गए। प्रभारी प्रधानाध्यापक अखिलेश कुमार ने बताया कि चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह नेे बताया मामले की छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन

सेंध लगाकर घर में घुसे चोर
मछलीशहर। कोतवाली क्षेत्र के सहिजदपुर गांव में शुक्रवार की रात चोर पक्के मकान की बाहरी दीवार में सेंध लगाकर नकदी और आभूषण ले गए। लालजी गौतम ने बताया कि रात में वह परिवार के सदस्यों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोर दूसरे कमरे की बाहरी दीवार की ईंट तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखा सोने का हार, चांदी के छागल, पायल, करधन और 75 हजार रुपये उठा ले गए। सुबह करीब पांच बजे सोकर उठने पर दूसरे कमरे में सामान बिखरा देख चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह ने बताया कि पीड़ित ने चोरी की सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed