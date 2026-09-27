Jaunpur News: पीली साड़ी में लाल गुलाब से हुआ मां शीतला का शृंगार

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दोपहर साढ़े तीन बजे चौकियां धाम के महंत विवेकानंद पंडा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां शीतला का भव्य पूर्णिमा शृंगार किया। इसके बाद मां शीतला को बर्फी, मेवा, मिष्ठान्न और मौसमी फलों का भोग अर्पित किया। विवेकानंद पंडा ने बताया कि सुबह से ही रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी।दोपहर तक लगभग आठ हजार श्रद्धालु अपने निजी साधनों से धाम में पहुंचे। कतार में लगकर सभी ने मां शीतला का दर्शन-पूजन किया। महिलाओं की संख्या अधिक रही। कई महिला श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद पूरे परिवार के साथ मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंची थीं। शृंगार आरती के बाद मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद वितरित किया गया। मां शीतला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने परिसर में स्थित बाबा काल भैरव का भी दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्र से पहले यह अंतिम पूर्णिमा शृंगार था, इसलिए इसका विशेष महत्व था।