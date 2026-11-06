जौनपुर में सत्ता का संग्राम: जाफराबाद विधानसभा में सरकार के काम से लोग कितने संतुष्ट? देखें ये रिपोर्ट

2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले, अमर उजाला की 'सत्ता का संग्राम' टीम ने जौनपुर की जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने स्थानीय किसानों, व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं से आगामी चुनावी मुद्दों और क्षेत्र के विकास पर चर्चा की।

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जाफराबाद विधानसभा सीट पर लोगों से बात की। उन्होंने किसानों और महिलाओं से क्षेत्र के मुद्दों को समझने का प्रयास किया। महिलाओं ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों पर अपनी राय दी। आराध्या शुक्ला ने बताया कि पिछले 10 साल में क्षेत्र में काफी काम हुआ है। किसानों को पेंशन मिल रही है और जल निगम व बिजली का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब पहले से बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले लड़कियों को बाहर निकलने में दिक्कत होती थी, जो अब नहीं है। महिलाएं पढ़ाई और रोजगार में आत्मनिर्भर हो रही हैं। मंजू सिंह ने शौचालय, सड़क, नाली और मैरिज हॉल बनने की बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं और समूह चल रहे हैं। अलका सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से महिलाएं निधड़क चल रही हैं। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। पहले की तुलना में गुंडागर्दी कम हुई है। श्वेत पांडे ने बताया कि नारी सशक्तीकरण के तहत बेरोजगार महिलाएं समूह चलाकर जीविकोपार्जन कर रही हैं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल रही है। महिलाएं अब कहीं भी अकेले जा सकती हैं और अपने बल पर काम कर रही हैं।अमर उजाला के 'सत्ता के संग्राम' कार्यक्रम के तहत टीम ने जाफराबाद विधानसभा सीट के कबूलपुर बाजार में व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर अपनी राय साझा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। रमेश चंद जासवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से विकास की लहर दौड़ पड़ी है। बिजली, सड़क और नहरों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। व्यापारियों को सुरक्षा मिली है और गुंडागर्दी खत्म हो गई है। मुन्ना गुप्ता ने भी सड़कों, बिजली और पानी में दुगने-तिगुने सुधार की बात कही। मुकेश चंद जायसवाल, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, ने बैंकिंग सेवाओं में बेहतरी और हर घर नल जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से अधिक आसानी से कारोबार कर पा रहे हैं। जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने सड़क चौड़ीकरण और नए ब्रिज जैसे कई काम किए हैं। हालांकि, उन्होंने पिछले पांच साल में स्थानीय विधायक द्वारा कोई नया काम न होने पर चिंता जताई। व्यापारियों ने बताया कि अब उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। वे स्वतंत्र होकर अपना काम कर रहे हैं और आराम से व्यापार कर रहे हैं। पहले का गुंडाराज खत्म हो गया है। बेटियों की सुरक्षा भी बढ़ी है, वे रात में भी बिना दिक्कत के आ-जा सकती हैं। गाय-भैंस चोरी जैसी समस्याएं भी कम हुई हैं।जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में हुए विकास कार्यों और अपनी सुरक्षा पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए परिवर्तनों को सकारात्मक बताया। महिलाएं अब खुद को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करती हैं। निश्चित सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। महिलाओं के लिए शौचालय बनने से वे सुरक्षित महसूस करती हैं। गुंडागर्दी कम हुई है और लड़कियां कहीं भी आ-जा सकती हैं। सरकार की पहल से हर ग्राम में पंचायत भवन बने हैं, जिससे गरीब लोगों को गांव में ही काम मिल रहा है। समूह से जुड़ी महिलाएं लोन लेकर बच्चों को पढ़ा रही हैं और शादी-विवाह भी कर रही हैं। उन्हें राशन, आवास और शौचालय जैसी सरकारी मदद भी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर सड़कों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, छेड़छाड़ जैसे मामलों में तुरंत सुनवाई होती है। लता ने बताया कि वह 10 समूहों से जुड़ी हैं और स्वास्थ्य सखी का काम भी करती हैं। उनकी वजह से 100-150 महिलाएं बाहर निकलकर काम कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में हर महिला को सम्मान मिल रहा है, जातिगत भेदभाव कम हुआ है। श्वेता शुक्ला ने भी कहा कि लड़कियां अब हर जगह सुरक्षित तरीके से काम कर रही हैं। रात में भी घर आने पर सुरक्षा कड़ी है, जिससे वे पढ़ाई और अन्य कार्य आराम से कर पा रही हैं। समूह से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत जौनपुर जिले की जाफराबाद विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने ग्रामीण परिवेश में किसानों से बात की। किसानों ने पिछले 10 साल में वर्तमान सरकार के कार्यों और उनके जीवन में आए बदलावों पर अपनी राय साझा की। किसानों ने बताया कि अब निजी स्वार्थी लोगों और बिचौलियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पहले खाद के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं, अब आसानी से मिल जाता है। किसान सम्मान निधि के तहत हर चौथे महीने 2000 रुपये मिलते हैं, जिससे सालाना 6000 रुपये का लाभ होता है। विनोद जैसे किसानों ने बताया कि इस पैसे से खेती में मदद मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन भी नियमित रूप से मिलती है। किसानों ने विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कही। किसानों के अनुसार, बिजली की स्थिति में 90 फीसदी तक सुधार हुआ है। पहले बिजली केवल 4 घंटे आती थी, अब लोग बिजली कटौती भूल गए हैं। विनय कुमार सिंह ने बताया कि बिजली व्यवस्था अब बहुत चुस्त है। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी पूरी हो गई है और लगभग 30 फीसदी घरों में सप्लाई शुरू हो चुकी है। अगले कुछ महीनों में घर-घर पानी पहुंचने लगेगा।अमर उजाला की टीम 'सत्ता के संग्राम' के तहत जाफराबाद विधानसभा सीट पर पहुंची। टीम ने एक कॉलेज में युवाओं से क्षेत्र के विकास और आगामी चुनाव के मुद्दों पर बात की। युवाओं ने पिछले 10 वर्षों में हुए परिवर्तनों पर अपनी राय साझा की। युवाओं का मानना है कि जौनपुर जिले में काफी विकास हुआ है। धीरू पटेल ने बिजली, पानी, रेलवे स्टेशन, ब्रिज और सड़कों में सुधार बताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था बनाई है। कानून व्यवस्था में भी बदलाव आया है, महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं। पहले हेल्पलाइन पर देर होती थी, अब तुरंत मदद मिलती है। वैभव पाठक ने रोड निर्माण और ब्रिज बनने की बात कही। अकरम शेख ने सड़क, पानी, बिजली और एंबुलेंस जैसी सुविधाओं में सुधार बताया। राहुल सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार के ध्यान तथा रोजगार मेले से मिली नौकरियों का जिक्र किया। युवाओं के लिए रोजगार और वैकेंसी सबसे बड़े मुद्दे हैं। वैभव पाठक ने अधिक वैकेंसी की आवश्यकता पर जोर दिया। राहुल सिंह ने बताया कि आज का युवा डिग्री के बाद नौकरी चाहता है। पेपर लीक की समस्या भी एक चिंता का विषय है। युवाओं का मानना है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं ने क्षेत्र में हाईवे बनने, सड़कें चौड़ी होने और ओवरब्रिज के काम की सराहना की। उनका कहना है कि पहले से स्थितियां काफी बदली हैं और अवसर बढ़े हैं। हालांकि, वे मानते हैं कि विकास की रफ्तार धीमी है और इसे तेज करने की आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूलों पर अधिक ध्यान देने की मांग भी की गई। युवा चाहते हैं कि वैकेंसी और व्यवसाय के लिए और काम हो।