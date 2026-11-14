Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Pharmacists staged a protest at the CMO office for 18 demands

Jaunpur News: 18 मांगों के लिए फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना

Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Pharmacists staged a protest at the CMO office for 18 demands
जौनपुर।
विज्ञापन

जिला मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय में शुक्रवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने 18 मांगों के लिए धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद फार्मासिस्टों ने सीएमओ डॉ. गंगाराम गौतम को मांगपत्र सौंपा। इसमें पदनाम परिवर्तन, वेतनमान में सुधार, रिक्त पदों पर नियुक्ति और कार्यक्षेत्र से जुड़ी विसंगतियां दूर करने समेत विभिन्न मांगें उठाई गईं। एसोसिएशन ने शासन को भेजे मांगपत्र में फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी करने की मांग की। विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) का पदनाम सहायक निदेशक फार्मेसी करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अलावा फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार के साथ सीमित आवश्यक दवाएं लिखने का अधिकार देने और ग्रामीण अस्पतालों में ओपीडी शुरू कराने की मांग की गई। इस दौरान राजेंद्र कुमार, दिनेश, राहुल, सतीश कुमार आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed