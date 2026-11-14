{"_id":"6af7588be5342f56da0019e0","slug":"body-of-young-man-missing-since-diwali-night-found-in-pond-after-five-days-jaunpur-news-c-193-1-jon1045-166751-2026-11-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jaunpur News: दीपावली की रात से लापता युवक का पांच दिन बाद पोखरी में मिला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Jaunpur News: दीपावली की रात से लापता युवक का पांच दिन बाद पोखरी में मिला शव

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sat, 14 Nov 2026 12:05 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 12:05 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

