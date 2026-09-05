समाधान दिवस: डीएम से बोली महिला- साहब, मैं विकलांग हूं, पति नहीं हैं, बेटी भी दिव्यांग है; दिया प्रार्थना पत्र

ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग

जहरूद्दीनपुर खानपुर गांव के प्रियंका, उर्मिला, बेइला देवी, संभूनाथ, शकुंतला, किरन, हुबई, मुमताज, अब्दुल माजिद, बैजंती देवी और अकबर ने बिजली की समस्या को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव का ट्रांसफार्मर आए दिन जल जाता है। इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने पर रात में लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की।



पति की मौत मामले में कार्रवाई की गुहार

मजडीहां गांव निवासी मृतक चंदन राजभर की पत्नी गुलावती देवी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप लगाया कि उसके पति चंदन राजभर के साथ ग्राम प्रधान ने मारपीट की थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला का आरोप है कि घटना के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और न ही कोई कार्रवाई की। उसने मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।