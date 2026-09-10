साल 2027 में सपा सरकार बनी तो बुलडोजर वालों को दरबार लगाना पड़ेगा : तूफानी सरोज

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केराकत। बसगीत गांव में बुधवार की शाम को एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2027 में सपा की सरकार बनी तो बुलडोजर चलाने वालों को सपा कार्यालय में दरबार लगाना पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जनता सब कुछ जान चुकी है और समय आने पर अपने वोट से जवाब देगी। सत्ता का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और वही सत्ता का फैसला करती है। विधायक ने कहा कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संदेश देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद करने, उनकी समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर अपना फैसला सुनाएगी। इस दौरान मनोज चौहान, रामसमुझ यादव, संजय यादव, अशोक यादव आदि रहे।