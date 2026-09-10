शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला : गिरीश चंद्र यादव

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जौनपुर। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शहर के एक होटल में ‘गुरु श्रेष्ठ सम्मान समारोह’ का आयोजन किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया। कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (नवीन) के प्रांतीय अध्यक्ष एवं बीआरपी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को दिए गए संस्कार, ज्ञान और मार्गदर्शन से देश का भविष्य तैयार होता है। उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का मूल विचार था कि अच्छे शिक्षकों से अच्छे नागरिक और अच्छे नागरिकों से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। वक्ताओं ने डॉ. राधाकृष्णन के जीवन, शिक्षा के प्रति समर्पण और उनके विचारों को याद किया। अध्यक्षता सहकारी डिग्री कॉलेज मिहरावां के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. सत्येंद्र सिंह ने की। संचालन संतोष त्रिपाठी ने किया। समारोह में सतीश वर्मा, प्रमोद कुमार, विजय सोनकर, संतोष सोनकर, परमहंस पांडेय, अरुण श्रीवास्तव, कन्हैया लाल यादव सहित कई शिक्षक सम्मानित हुए।