समाधान दिवस : नहीं पहुंचे डीएम 95 शिकायतों में नौ का निस्तारण

उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय और क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता की देखरेख में समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 95 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें नौ का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।समाधान दिवस के दौरान हिनौती गांव की पांच महिलाओं पार्वती, रामादेवी, सुदामा, निर्मला और पूजा देवी को कुम्हारी कला के पट्टा प्रमाणपत्र वितरित किए गए।उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं को प्रमाणपत्र सौंपे। वहीं, चहरपुर निवासी कुमारी और ददरा निवासी शीला पटेल की वरासत तत्काल दर्ज कराकर उन्हें खतौनी उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से नौ महिलाओं को अंत्योदय राशन कार्ड वितरित किए गए। संवाद