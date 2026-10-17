फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Samadhan Diwas' (Grievance Redressal Day): DM did not arrive; 9 out of 95 complaints resolved.

समाधान दिवस : नहीं पहुंचे डीएम 95 शिकायतों में नौ का निस्तारण

Sat, 17 Oct 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Samadhan Diwas' (Grievance Redressal Day): DM did not arrive; 9 out of 95 complaints resolved.
मड़ियाहूं। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के नहीं पहुंचने से फरियादी मायूस दिखे।
विज्ञापन

उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय और क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता की देखरेख में समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 95 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें नौ का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

समाधान दिवस के दौरान हिनौती गांव की पांच महिलाओं पार्वती, रामादेवी, सुदामा, निर्मला और पूजा देवी को कुम्हारी कला के पट्टा प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं को प्रमाणपत्र सौंपे। वहीं, चहरपुर निवासी कुमारी और ददरा निवासी शीला पटेल की वरासत तत्काल दर्ज कराकर उन्हें खतौनी उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से नौ महिलाओं को अंत्योदय राशन कार्ड वितरित किए गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed