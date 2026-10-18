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Jaunpur News: मां-बेटी को पीटा, सात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sun, 18 Oct 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:10 AM IST
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Mother and daughter beaten; FIR registered against seven people
दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भटकुआं पट्टी दयाराय मोहल्ला निवासी सविता देवी की तहरीर पर मारपीट के मामले में पुलिस ने शुक्रवार की शाम सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि बीते 15 अक्तूबर की सुबह 9:15 बजे उनके घर मेहमान आए थे। तभी पट्टीदार पन्ना लाल, हीरा लाल, सचिन कुमार कौशल उर्फ राजा, इंद्रकला, रानी, शिवानी और सुहानी उनके घर पहुंची और तंत्र मंत्र का आरोप लगाकर गाली देने लगी। मना करने पर सभी मिलकर उन्हें, उनकी प्रियंका, प्रिया को मारपीट कर घायल कर दिए। घर आए एक मेहमान ने बीच बचाव की कोशिश की, तो उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया। जान बचाकर घर में भागे तो अंदर घुसकर मारपीट की। थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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