दुर्गा पूजा : 20 अक्तूबर तक शहर में सात स्थानों पर रहेगा डायवर्जन

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पुलिस ने मेले में भीड़ को देखते हुए शहर के अंदर हट्ठीमदारी पुलिस चौकी से चौक बाजार जाने वाले मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सभी वाहन सईद रोड तक आएंगे और जाएंगे। जीवनराम छात्रावास के मैदान को पार्किंग स्थल बनाया गया है।डायवर्ज चार्ट के अनुसार 17 से 19 अक्तूबर तक अस्पताल रोड बालनिकेतन के पास महिला अस्पताल की चहारदीवारी से गेट फ्लाई ओवर के पास से कोई भी वाहन रोडवेज की तरफ नहीं जाएगा। जीवनराम छात्रावास मैदान से कोई भी वाहन बालनिकेतन की तरफ नहीं जाएगा।आजमगढ़ तिराहे से कोई भी वाहन रोडवेज की तरफ नहीं जाएगा बल्कि दो पहिया या चार पहिया वाहन मुंशीपुरा ओवर ब्रिज से स्टेशन रोड होते हुए जाएंगे। टीसीआई से कोई भी वाहन सदर चौक की तरफ नहीं जाएगा। वाराणसी से गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ जाने वाले भारी वाहन मेला समाप्ति तक बढुआगोदाम बाईपास से मतलूपुर होते हुए जाएंगे। बलिया की तरफ से गोरखपुर, आजमगढ़ व वाराणसी जाने वाले वाहन बलिया मोड़ से डाडी चट्टी, सहरोज होते हुए जाएंगे। मुसरदह मोड़ से भारी वाहन मेला समाप्ति तक भीटी चौराहा की तरफ नहीं आएंगे। एएसपी के अनुसार जिले से प्रतिदिन 12 लाख वाहन 5 जिलों( गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर और देवरिया ) की ओर जाते हैं।