Jaunpur News: बच्चों ने निकाली दुर्गा पूजा महोत्सव की मनमोहक झांकियां

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उनके साथ विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों व अभिभावकों ने मां शेरावाली के विभिन्न रूपों का विधिवत पूजन-अर्चन किया। प्रधानाध्यापक अमित सिंह ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में कविता सिंह, मंजू जैसवार अर्चना सिंह, संयुक्ता सिंह, आराधना उपाध्याय, गजाला बानो, नेहा जायसवाल, माधुरी सिंह, श्यामधर यादव, मनोज कुमार, एसएमसी अध्यक्ष विवेक मिश्रा उपस्थित रहे।

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सिकरारा। क्षेत्र के ताहिरपुर स्थित मॉडल अंग्रेजी मीडियम प्राथमिक विद्यालय पर शनिवार को दुर्गापूजा महोत्सव पर छात्रों ने मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया। इसमें महिषासुर मर्दन व रावण वध की आकर्षक झांकी देख अभिभावक मंत्रमुग्ध हो गए। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व प्रधानाध्यापक अमित सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।