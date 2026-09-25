Jaunpur News: एशियाड में सोना जीतने उतरेंगे रोहित, नीरज ने बढ़ाया हौसला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:06 AM IST
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मीरगंज। मछलीशहर के अदारी डभिया गांव के रहने वाले भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव अब एशियाई खेलों में देश के लिए पदक की उम्मीद लेकर मैदान में उतरेंगे।
नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में रोहित के प्रदर्शन पर जौनपुर ही नहीं, पूरे देश की निगाहें रहेंगी। रोहित के पिता और पूर्व मैराथन धावक सभाजीत यादव को बेटे से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। उनका कहना है कि रोहित इस बार देश के लिए सोना जीतकर तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। सभाजीत यादव ने बताया कि रोहित भारतीय दल के साथ नागोया में अभ्यास कर रहे हैं। भाला फेंक स्पर्धा का क्वालिफाइंग मुकाबला 26 सितंबर और फाइनल 28 सितंबर को होगा। उन्होंने कहा कि रोहित इस समय अच्छी लय में है और जापान का मौसम भी उसके अनुकूल है। ऐसे में उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। संवाद
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नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में रोहित के प्रदर्शन पर जौनपुर ही नहीं, पूरे देश की निगाहें रहेंगी। रोहित के पिता और पूर्व मैराथन धावक सभाजीत यादव को बेटे से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। उनका कहना है कि रोहित इस बार देश के लिए सोना जीतकर तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। सभाजीत यादव ने बताया कि रोहित भारतीय दल के साथ नागोया में अभ्यास कर रहे हैं। भाला फेंक स्पर्धा का क्वालिफाइंग मुकाबला 26 सितंबर और फाइनल 28 सितंबर को होगा। उन्होंने कहा कि रोहित इस समय अच्छी लय में है और जापान का मौसम भी उसके अनुकूल है। ऐसे में उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। संवाद