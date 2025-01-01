फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Relief from traffic jam in Machhlishahr, new bypass to be built from the south direction

Jaunpur News: शशांक का यूपी अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन

Fri, 09 Oct 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Relief from traffic jam in Machhlishahr, new bypass to be built from the south direction
शशांक यादव का यूपी अंडर-19 में चयनित। परिजन
जौनपुर। केराकत क्षेत्र के पसेवा गांव निवासी राजेश यादव के बेटे शशांक यादव का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ है। शशांक के चयन की जानकारी मिलते ही गांव में खुशी का माहौल है। हाईस्कूल के छात्र शशांक जौनपुर की टीम से भी क्रिकेट खेल चुके हैं। वर्तमान में लखनऊ में अभ्यास करते हैं। इन दिनों वह पुडुचेरी में क्रिकेट खेल रहे हैं। शशांक के पिता राजेश यादव और मां रीता देवी ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई। पूर्व प्रधान राजबहादुर यादव और राजेंद्र प्रसाद यादव समेत ग्रामीणों ने भी शशांक को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed