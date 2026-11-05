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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Raised awareness about traffic rules through rangoli

Jaunpur News: रंगोली से यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

Thu, 05 Nov 2026 01:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:55 AM IST
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Raised awareness about traffic rules through rangoli
। क्षेत्र के बयालसी इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने रंगोली के जरिये यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। विद्यालय की छात्राओं ने यातायात चिह्नों और सड़क सुरक्षा से संबंधित आकर्षक व मनमोहक रंगोलियां बनाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रधानाचार्य डॉ शैलेंद्र कुमार सिंह ने बच्चों को संबोधित किया। कार्यक्रम में यातायात क्षेत्राधिकारी सुनील चंद्र तिवारी एवं टीआई मनोज कुमार पाण्डेय ने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। यातायात अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं से कहा कि अपने अभिभावकों को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने तथा चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही सरकार की राहवीर योजना की जानकारी दी। इस दाैरान अंशु यादव, वैष्णवी, आराध्या निषाद, आयुषी यादव, स्वतंत्र यादव, अमन राजभर और प्रिंस सिंह माैजूद रहे। संवाद
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