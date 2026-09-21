Jaunpur News: एसडीएम न्यायिक की अदालत के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
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मछलीशहर। तहसील अधिवक्ता संघ मछलीशहर की बैठक सोमवार को संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तहसील के एसडीएम न्यायिक की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए उनके न्यायालय के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। बार ने पारित प्रस्ताव की जानकारी जिलाधिकारी को भी देने का निर्णय लिया है। बैठक की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से एसडीएम (न्यायिक) के न्यायालय के कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। समिति की ओर से यह भी बताया गया कि बैठक में लिए गए निर्णय से जिलाधिकारी को अवगत कराने के लिए अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जो उपजिलाधिकारी न्यायिक की कार्यप्रणाली की जानकारी देगा। बैठक का संचालन महामंत्री आलोक कुमार विश्वकर्मा ने किया। बैठक में यज्ञ नारायण सिंह, सरजू प्रसाद बिंद, राम आसरे द्विवेदी, हरिनायक तिवारी, विनय प्रिय पांडेय, विनय कुमार मौर्य, अनुराग श्रीवास्तव, बाबा रमेश यादव मौजूद रहे।
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