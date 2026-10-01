भगवान की भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा : कौशल किशोर

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सिंगरामऊ। जमऊपट्टी गांव में चल रहे सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को अयोध्या धाम से आए कौशल किशोर महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण के अवतार के कारणों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने सूर्यवंश में भगवान श्रीराम के जन्म की कथा का भी भक्तों को रसपान कराया। कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के धरती पर अवतरण के समय उन्होंने अपने माता-पिता को बंधन से मुक्त कराया और सभी प्रहरियों को गहरी निद्रा में सुला दिया। इसके बाद वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भगवान और मनुष्य के बीच यही अंतर है। मनुष्य चाहे कितने ही बंधनों में क्यों न जकड़ा हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो उसे मुक्ति का मार्ग अवश्य प्राप्त होता है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्य यजमान की ओर से भगवान श्रीकृष्ण की भव्य जन्म झांकी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने झांकी पर पुष्पवर्षा कर भगवान के बाल स्वरूप का स्वागत किया। कथा व्यास के भजनों और महिलाओं के सोहर गीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।