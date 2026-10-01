Jaunpur News: 2807 में से 1123 स्कूलों में एल्यूमिनियम के बर्तनों में पक रहा एमडीएम

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तेजीबाजार क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के रसोई घर में लोहे की बड़ी कड़ाही देखकर टीम ने प्रधानाध्यापक से पूछा कि इसमें क्या बनता है। इस पर उन्होंने कहा कि लोहे की कड़ाही में पूड़ी और सब्जी बनाई जाती है। दिलशादपुर, बहुउद्दीनपुर, विरसादपुर, मरगूपुर, कपूरपुर, भोशीला, मितावा, मैनुद्दीनपुर गांव के स्कूलों में लोहे की कड़ाही मिली।टीम ने यह भी देखा कि जिले के ज्यादातर स्कूलों में बर्तनों की सफाई के लिए राख-मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्तन साफ करने के लिए वॉशिंग साबुन या डिटर्जेंट नहीं था। जो नियमानुसार गलत है। सुइथाकला क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के हाथ धोने के लिए हैंडवाश और साबुन भी नहीं मिला। हाथ पोंछने के लिए तौलिया भी नहीं था।