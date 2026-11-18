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बीते 10 नवंबर की शाम मोहम्मद कौशेन रौजा स्थित जूता-चप्पल की दुकान से घर जा रहे थे। मिश्रबाजार में अपने एक साथी के साथ समोसा खा रहे थे। इसी दौरान हत्यारोपी शुभम चौबे ने कौशेन पर तमंचा से फायर झोंक दिया था। गोली कौशेन के गले और पेट में जा लगी थी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी कार से भाग गया था। इधर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मोहम्मद कौशेन की मौत हो गई थी।मृतक के पिता मोहम्मद दाउद की तहरीर पर शुभम चौबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर छानबीन शुरू कर दी थी। यहीं नहीं पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की चार टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। पुलिस ने हत्यारोपी विशाल चौबे उर्फ शुभम पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने बताया कि बीते 14 नवंबर को हत्यारोपी विशाल चौबे उर्फ शुभम को बिहार के दुर्गावती थाना की पुलिस ने चार लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी बिहार के दुर्गावती पुलिस द्वारा दी गई है।कौशेन हत्याकांड का आरोपी शहर कोतवाली के नियाजी मुहल्ला निवासी विशाल चौबे उर्फ शुभम को देसी शराब के साथ बिहार के दुर्गावती थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। - डॉ. राकेश मिश्रा, एसपी सिटी गाजीपुर।