Jaunpur News: जौनपुर पैंथर्स ने दो विकेट से जीती जेपीएल ट्रॉफी

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मल्हनी। जौनपुर प्रीमियर लीग (जेपीएल) टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जौनपुर पैंथर्स ने रोमांचक मुकाबले में बदलापुर ब्लेजर्स को दो विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मुकाबले में 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जौनपुर पैंथर्स की टीम ने आठ विकेट गंवाकर 18.1 ओवर में जीत दर्ज की। दिव्य प्रकाश की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। फाइनल में टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बदलापुर ब्लेजर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। टीम की ओर से बाल कृष्णा ने 40 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली। योगेश यादव ने 17 गेंदों पर 21 रन बनाए, जबकि अखिल यादव और अजीत यादव ने 14-14 रन का योगदान दिया। जौनपुर पैंथर्स के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोके रखा। 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जौनपुर पैंथर्स को बदलापुर ब्लेजर्स के गेंदबाजों ने लगातार दबाव में रखा। अंतिम ओवरों तक चले संघर्ष के बाद पैंथर्स ने 18.1 ओवर में आठ विकेट पर 112 रन बनाकर खिताबी जीत दर्ज की। संवाद