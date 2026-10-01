फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   In the kabaddi competition, the Vikas Inter College team secured first place

Jaunpur News: कबड्डी प्रतियोगिता में विकास इंटर कॉलेज की टीम प्रथम स्थान पर रही

Thu, 01 Oct 2026 02:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
In the kabaddi competition, the Vikas Inter College team secured first place
खुटहन-इंटर कॉलेज खुटहन में कबड्डी खेलते खिलाड़ी। स्कूल
खुटहन। ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन में बुधवार को तहसील स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों की नौ टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि ब्रजेश इंटर कालेज गुलालपुर की टीम दूसरे पर रही। अंडर-17 बालिका वर्ग में इंटर कॉलेज गुलालपुर की टीम प्रथम तथा सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालक वर्ग में ग्राम विकास इंटर कॉलेज की टीम ने बाजी मारी, जबकि गुलालपुर कॉलेज की टीम द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डॉ. रमेश चंद्र यादव ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, बाबूलाल सोनकर, लालजी यादव, आनंद स्वरूप यादव, खेल शिक्षक योगेश्वर, श्याम नारायण सहित प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। निर्णायक संजय यादव व योगेश्वर तथा संचालन अमृतलाल यादव ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed