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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   In Kerala, the water level in Gomti dropped 6 centimeters in 4 days, 75 cm below the danger mark

Jaunpur News: केराकत में 4 दिन में 6 सेंटीमीटर घटा पानी गोमती खतरे के निशान से 75 सेमी नीचे

Wed, 09 Sep 2026 12:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:32 AM IST
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In Kerala, the water level in Gomti dropped 6 centimeters in 4 days, 75 cm below the danger mark
चंदवक घाट के रिहायशी इलाके से खिसकने लगा पानी । संवाद
जौनपुर। गोमती नदी का पानी शहर के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शास्त्री पुल के आसपास के पांच घरों में पानी पहुंच गया है। हालांकि, अब नदी का जलस्तर कम हो रहा है। घरों में पानी पहुंचने के कारण परिवार के लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि केराकत क्षेत्र में गोमती का जलस्तर घट रहा है। बीते चार दिनों में छह सेंटीमीटर पानी घटा है। वर्तमान में जलस्तर में हर घंटे करीब एक सेंटीमीटर की कमी हो रही है। वर्तमान में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे है। केराकत के सिहौली, गोबरा, सरोज बड़ेवर तथा चंदवक के बलुआ, बरमलपुर सहित आसपास के गांवों में पहुंचा पानी कम होने लगा है। हालांकि, निचले क्षेत्रों में अभी भी पानी भरा है। खेतों में जलभराव होने से धान की फसल सड़ने की आशंका है।
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