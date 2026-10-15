फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   History-sheeter Gulab often abused the accused Anmol, and in anger, he killed him.

Jaunpur News: हिस्ट्रीशीटर गुलाब आए दिन आरोपी अनमोल को देता था गाली, नाराज होकर कर दी हत्या

Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
History-sheeter Gulab often abused the accused Anmol, and in anger, he killed him.
हत्यारोपी
जौनपुर। केराकत थाना क्षेत्र के बलईपुर बैरगिया बाग के पास हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल (29) की गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया।
विज्ञापन

केराकत थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी अनमोल यादव की बहन को हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल परेशान करता था। हिस्ट्रीशीटर आए दिन अनमोल से भी गाली गलौज करता था। इससे नाराज होकर अनमोल यादव ने विवाद के दौरान गुलाब को गोली मारी थी। बुधवार को पुलिस ने उसे देवाकलपुर नाला पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त .32 बोर की देसी पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया। केराकत थानाध्यक्ष अमरेंद्र पांडेय ने बताया कि बलईपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर गुलाब पाल के पिता पतिराम पाल ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका बेटा गुलाब पाल 13 अक्तूबर की रात करीब एक बजे बीरमपुर गांव में संग्राम पाल के घर से तेरहवीं का भोज खाकर लौट रहा था। बलईपुर बैरगिया बाग के पास पुरानी रंजिश में बलईपुर बैरगिया निवासी अनुराग पाल, सचिन पाल, धर्मू यादव और अनमोल यादव ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed