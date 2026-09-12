Jaunpur News: 105 स्थानों पर सजेगा गणेश दरबार, 14 से शुरू होगा उत्सव

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बाजार में सजी गणेश प्रतिमाओं की दुकानें: मड़ियाहूं। गणेश उत्सव को लेकर नगर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। 14 से 24 सितंबर तक चलने वाले उत्सव के लिए पूजा समितियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई स्थानों पर बांस-बल्ली से पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। थर्माकोल, कपड़े और रंग-बिरंगी लाइटिंग से इन्हें सजाने की तैयारी चल रही है। दुकानदार आर्यन और कन्हैया ने बताया कि इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग अधिक है। बाजार में सजी गणेश प्रतिमाओं की दुकानें: मड़ियाहूं। गणेश उत्सव को लेकर नगर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। 14 से 24 सितंबर तक चलने वाले उत्सव के लिए पूजा समितियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई स्थानों पर बांस-बल्ली से पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। थर्माकोल, कपड़े और रंग-बिरंगी लाइटिंग से इन्हें सजाने की तैयारी चल रही है। दुकानदार आर्यन और कन्हैया ने बताया कि इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं की मांग अधिक है।

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गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों के साथ जिले में गणेश उत्सव का रंग चढ़ने लगा है। बाजारों में गणेश प्रतिमाओं, पूजा सामग्री और सजावटी सामान की दुकानें सज गई हैं। पंडालों को बांस-बल्ली, कपड़े, थर्माकोल और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के अनुसार जिलेभर में 105 स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। उत्सव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। पंडालवार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। श्री गणपति पूजा महासमिति की ओर से 80 स्थानों पर प्रतिमा स्थापना की तैयारी है। महासमिति के अध्यक्ष दीपक जावा ने बताया कि 14 सितंबर को विभिन्न पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। 19 सितंबर को शहर कोतवाली में कंट्रोल रूम का उद्घाटन होगा। 20 सितंबर को प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की अन्य पूजा समितियां भी गणेश उत्सव मनाती हैं। कुछ समितियां नौवें तो कुछ 11वें दिन प्रतिमाओं का विसर्जन करती हैं। शुक्रवार को श्रीगणेश बाल पूजा समिति गुलरघाट के सदस्य अंश गुप्ता, अमन गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, राजीव कन्नौजिया और कृष्णा जायसवाल आदि आतिशबाजी करते हुए गणेश प्रतिमा लेकर पहुंचे। इसके बाद प्रतिमा को पंडाल में स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई।