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Jaunpur News: शहर में तीन स्थानों पर लगेंगी पटाखे की दुकानें

Thu, 05 Nov 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:59 AM IST
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Firecracker stalls will be set up at three locations in the city.
दीपावली पर पटाखों की बिक्री में इस बार दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी। प्रशासन ने शहर में बिक्री के लिए तीन स्थान निर्धारित किया है।
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सभी दुकानों पर एक समान रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। टीडी कॉलेज, बीआरपी इंटर कॉलेज और राज कॉलेज के मैदान में ही पटाखों की दुकानें लगाई जा सकेंगी। इन तीनों स्थानों पर 120 दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा।
निर्धारित स्थलों के अलावा कहीं और दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के तीनों स्थलों के लिए 120 दुकानदारों ने आवेदन किया है।
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फिलहाल लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह ने बताया कि शहर में पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थान तय किए गए हैं। 120 दुकानदारों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया
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