Jaunpur News: स्थापना दिवस में देश की अखंडता पर दिया बल

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समारोह में देश की एकता और अखंडता पर बल दिया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 29 अगस्त 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी समय से इसी स्थापना दिवस को विश्व हिंदू परिषद नियमित रूप से मनाता चला आ रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य जिला कार्यकारिणी डॉ. आरएन त्रिपाठी रहे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित होकर देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया।स्थापना दिवस पर सत्या शुक्ला विभाग संयोजक, राजेश तिवारी प्रखंड अध्यक्ष, दिनेश मिश्रा जिला अध्यक्ष, महेंद्र सिंह जिला मंत्री, महेंद्र शुक्ला प्रांत गो रक्षा प्रमुख काशी, अंकित बरनवाल मौजूद रहे। संवाद