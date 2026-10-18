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Jaunpur News: बेटी ने खुद बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा, हुनर की हो रही सराहना

Sun, 18 Oct 2026 12:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:01 AM IST
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Daughter crafts an idol of Goddess Durga herself; her talent draws praise.
मां शारदा सेवा समिति की ओर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा। संवाद
सिंगरामऊ। नवरात्र पर हिम्मतपट्टी, घाघरपारा निवासी रोशनी प्रजापति पुत्री शोभनाथ प्रजापति ने अपने हाथों से मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार कर पंडाल में स्थापित की।
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उनकी इस कलात्मक पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। रोशनी ने अपनी मेहनत, रचनात्मकता और श्रद्धा से परंपरा व संस्कृति के प्रति लगाव का परिचय दिया। उनका यह प्रयास बेटियों की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है।
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क्षेत्रीय लोगों ने रोशनी के हुनर की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। संवाद
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