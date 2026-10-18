Jaunpur News: बेटी ने खुद बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा, हुनर की हो रही सराहना

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उनकी इस कलात्मक पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। रोशनी ने अपनी मेहनत, रचनात्मकता और श्रद्धा से परंपरा व संस्कृति के प्रति लगाव का परिचय दिया। उनका यह प्रयास बेटियों की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है।क्षेत्रीय लोगों ने रोशनी के हुनर की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की बात कही। संवाद