Jaunpur News: एमएड की खाली सीटों पर 16 सितंबर को काउंसिलिंग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:00 AM IST
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मल्हनी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-28 में प्रवेश के लिए दूसरी काउंसिलिंग 16 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। प्रथम काउंसिलिंग के बाद रिक्त सीटों के सापेक्ष होने वाली इस काउंसिलिंग में रैंक 1 से 370 तक के वे अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जो प्रथम काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं हो सके थे। काउंसिलिंग विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंजीनियरिंग संस्थान के विश्वेश्वरैया हाल में ऑफलाइन होगी। उपकुलसचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रारूप ‘क’ डाउनलोड कर काउंसिलिंग के लिए जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। काउंसिलिंग से संबंधित दिशा-निर्देश, प्रारूप ‘क’, एमएड संचालित महाविद्यालयों की सूची सहित अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन के बाद आवंटित महाविद्यालय में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश समिति की ओर से संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि की जानकारी दी जाएगी।
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