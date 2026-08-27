फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Connecting tribal community children with the mainstream is everyone's responsibility: N.P. Singh

वनवासी समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी : एनपी सिंह

Thu, 27 Aug 2026 02:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Connecting tribal community children with the mainstream is everyone's responsibility: N.P. Singh
वनवासी मेधा छात्रवृति वितरण समारोह शामिल बच्चे। संस्था
जौनपुर।
विज्ञापन

शिक्षा के माध्यम से ही अधिकारों, कर्तव्यों और संभावनाओं को समझा जा सकता है। कहने की बजाय करने में विश्वास रखने वाली सोच ही समाज को आगे ले जा सकती है। वनवासी और आदिवासी समाज आज भी विकास एवं शिक्षा से कोसों दूर है। उन्हें जोड़कर मुख्य धारा में शामिल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह बातें आज़मगढ़ के डीएम रवींद्र कुमार ने विगत दिवस हरिऔध कला भवन आजमगढ़ में वनवासी बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए मेधावी छात्रों को तथागत ट्रस्ट-भारत एवं जेब्रा फाउंडेशन ट्रस्ट-जौनपुर तथा मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वनवासी मेघा छात्रवृत्ति वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि कही। भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आदिवासी एवं वनवासी समाज के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना ट्रस्ट का उद्देश्य रहा है। उन्होंने ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे प्रयास का विस्तार का उल्लेख किया। इससे पूर्व समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सपना वनवासी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। समारोह में मुख्य अतिथि ने वाराणसी, जौनपुर एवं आजमगढ़ जनपदों के वनवासी समाज के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर 32 मेधावी छात्र-छात्राओं को क्रमशः पंद्रह हजार एवं बीस हजार की छात्रवृत्ति का चेक एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में जेब्रा के अध्यक्ष संजय सेठ, अश्वनी सहगल, विवेकानंद सेठ, डॉ. माधुरी सिंह, डॉ. संतोष सिंह, मोहम्मद नोमान, कमलेश बनवासी, मुसाफिर बनवासी, शिवप्रसाद बनवासी, अभय कुमार, नंदकुमार, कृष्णमुरारी बनवासी सहित जनपद के लोग उपस्थित रहे। संचालन आशुतोष द्विवेदी एवं आभार कमलेश वनवासी ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed