Jaunpur News: सीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा

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सीएमओ ने स्टाफ नर्सों को गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच (एएनसी चेकअप) निर्धारित मानकों के अनुसार ठीक से करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच होने से उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने और संभावित जटिलताओं का समय रहते पता लगाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और मरीजों के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएमओ डॉ. अरुण कुमार भारती, सीएचसी अधीक्षक डॉ. एमएस यादव सहित अस्पताल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

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मड़ियाहूं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहूं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों को समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।