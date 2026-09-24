फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Clerks submitted the bundle of 40 extra circles

Jaunpur News: 40 अतिरिक्त हलकों का बस्ता लेखपालों ने किया जमा

Thu, 24 Sep 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Clerks submitted the bundle of 40 extra circles
शाहगंज तहसील में बस्ता जमा करते लेखपाल। संवाद
शाहगंज। अतिरिक्त हलकों का काम कराने के विरोध में तहसील के लेखपालों ने बुधवार को 40 अतिरिक्त हलकों का बस्ता जमा करके काम बंद कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश पर तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष विकास सिंह और महामंत्री विवेक सिंह के नेतृत्व में लेखपालों ने संबंधित बस्ते रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में जमा किए। बस्ता जमा होने के साथ ही इन हलकों का राजस्व संबंधी कार्य बंद हो गया। लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी ने अतिरिक्त हलकों का कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। तहसील के लेखपालों ने अतिरिक्त रूप से दिए गए 40 हलकों का कार्यभार छोड़ दिया और संबंधित अभिलेख कार्यालय में जमा कर दिए। लेखपालों के काम बंद करने से इन 40 अतिरिक्त हलकों से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित होंगे। इनमें आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र से लेकर भूमि संबंधी विभिन्न कार्य शामिल हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed