यूपी: अब मैं झेल नहीं पा रहा, मुझे माफ करना... लिख कर शाखा प्रबंधक ने तमंचे से सीने में मार ली थी गोली

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जौनपुर जिले में बक्शा थाने से सिर्फ पांच सौ मीटर दूर हाईवे पर प्रभु ढाबा के पास बृहस्पतिवार की रात में सुजानगंज स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सराय पड़री शाखा के प्रबंधक दुर्गेश श्रीवास्तव (40) ने 315 बोर के तमंचे से सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार को मामले में थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह ने टाटा सिएरा कार से मिले सुसाइड नोट में लिखी बातों को पढ़कर परिजनों को सुनाया। विज्ञापन



सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं परिवार का दोषी हूं, मुझे माफ कर देना, अब मैं झेल नहीं पा रहा हूं। परिवार को बहुत दुख होगा, लेकिन माफ करना...। जरूरी नंबर और कोड भी लिखा था। जिसे जरूरत पड़ने पर उपयोग करने की भी बात लिखकर अंग्रेजी में शाखा प्रबंधक ने हस्ताक्षर किया था। विज्ञापन



मूलरूप से लखनऊ के किरन इन्क्लेव कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया थाना गुंडवा निवासी दुर्गेश श्रीवास्तव अपनी पत्नी रचना श्रीवास्तव और दो बेटियों के साथ जौनपुर के भूपतपट्टी नई कॉलोनी में रहते थे। वह हर दिन की तरह अपनी कार से सुबह बैंक गए थे। रात में लगभग 11 बजे वह लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर थाने के पास अपने सीने में बाई तरफ गोली मारकर आत्महत्या कर लिए। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं परिवार का दोषी हूं, मुझे माफ कर देना, अब मैं झेल नहीं पा रहा हूं। परिवार को बहुत दुख होगा, लेकिन माफ करना...। जरूरी नंबर और कोड भी लिखा था। जिसे जरूरत पड़ने पर उपयोग करने की भी बात लिखकर अंग्रेजी में शाखा प्रबंधक ने हस्ताक्षर किया था।मूलरूप से लखनऊ के किरन इन्क्लेव कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया थाना गुंडवा निवासी दुर्गेश श्रीवास्तव अपनी पत्नी रचना श्रीवास्तव और दो बेटियों के साथ जौनपुर के भूपतपट्टी नई कॉलोनी में रहते थे। वह हर दिन की तरह अपनी कार से सुबह बैंक गए थे। रात में लगभग 11 बजे वह लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर थाने के पास अपने सीने में बाई तरफ गोली मारकर आत्महत्या कर लिए। विज्ञापन विज्ञापन

कार और सीट पर खून देख रो पड़ा परिवार

शुक्रवार की दोपहर रचना के साथ थाने पहुंची मृतक दुर्गेश की दो बहनें और बेटियां कार और सीट पर फैले खून को देख दहाड़ें मारकर चीखने लगी। थानाध्यक्ष ने मृतक की पत्नी और परिजनों से पूछताछ की गई। पत्नी ने बताया कि वो टिफिन भी नहीं किए थे। जबकि फोन करके बोलीं थी खाना खा लें। सब ठीक हो जाएगा।



शाम 4 :30 बजे ही बैंक से निकल गए थे शाखा प्रबंधक

पुलिस ने बताया कि बैंक के कर्मचारियों के अनुसार वे बृहस्पतिवार की शाम को 4 : 30 बजे ही बैंक से निकल गए थे। जबकि हर दिन वे 5 :30 बजे निकलते थे। बैंक शाखा में तैनात एक अधिकारी से उन्होंने कहा था कि आप लोग बैंक बंद करके चले जाना। हालांकि, शाम करीब साढ़े छह बजे बैंक से फोन किया गया कि वे आएंगे या बैंक बंद कर दिया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक बंद कर दीजिए। इसके बाद वे हाईवे पर तेज गति से गाड़ी चलाते देखे गए थे। इस पर भी बैंक के एक कर्मचारी ने फोन करके पूछा था सर, कोई बात है क्या। इस पर उन्होंने कहा कुछ नहीं आप जाओ। इसके कुछ घंटे बाद ही यह घटना हुई।