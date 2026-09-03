बार चुनाव : अध्यक्ष पद के लिए तीन दावेदारों ने दाखिल किए नामांकन

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मड़ियाहूं। तहसील बार एसोसिएशन मड़ियाहूं की प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया में तेजी रही। अध्यक्ष पद के लिए तीन दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे मुकाबला रोचक होने की संभावना है। विभिन्न पदों के लिए आठ नामांकन पत्र दाखिल किए गए।अध्यक्ष पद के लिए सूर्यमणि यादव एडवोकेट, कंसराज यादव एडवोकेट और कृष्ण कुमार सिंह एडवोकेट ने नामांकन दाखिल करके अपनी दावेदारी पेश की। महामंत्री पद के लिए देवेंद्र कुमार त्रिपाठी और विजय बहादुर यादव ने पर्चे भरे। संयुक्त मंत्री पद के लिए बृजेश यादव ने नामांकन किया। सदस्य कार्यकारिणी पद के लिए आशीष कुमार और रविंद्र कुमार यादव ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अधिवक्ताओं में चुनाव के लिए उत्साह देखा गया। बुधवार को तहसील बार एसोसिएशन मड़ियाहूं के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आई है। अध्यक्ष पद के लिए सूर्यमणि यादव, कंसराज यादव और कृष्ण कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। महामंत्री पद के लिए देवेंद्र कुमार त्रिपाठी और विजय बहादुर यादव ने पर्चे भरे। संयुक्त मंत्री पद के लिए बृजेश यादव तथा सदस्य कार्यकारिणी पद के लिए आशीष कुमार और रविंद्र कुमार यादव ने नामांकन किया। निर्वाचन अधिकारी रामलखन पटेल एडवोकेट ने बताया कि आठ नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष पद सहित तीन नए नामांकन पत्रों की बिक्री भी हुई है। चुनाव प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी और चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। अध्यक्ष पद पर तीन दावेदारों के कारण मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है।