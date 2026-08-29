Jaunpur News: बैडमिंटन और रस्साकसी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को किया सम्मानित

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मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा संकुल में कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर खेल में भाग लेने की शपथ दिलाया। समस्त खेलों में प्रतिभाग करते समय खेल भावना का ध्यान रखेंगे। खेल के मैदान में खेल के समय सच्ची खेल भावना से खेलेंगे, जिससे हमारे विश्वविद्यालय का मान एवं सम्मान बढ़े। कुलपति ने खेल की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय को देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में स्थापित करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।उन्होंने खेल कौशल को और बेहतर बनाने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवन, खेल भावना का ध्यान रखने का संदेश दिया। बैडमिंटन पुरुष एवं महिला, योगाभ्यास पुरुष एवं महिला, रस्साकसी पुरुष एवं महिला की प्रतियोगिता कराई गई। इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, अधिकारी और भारी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।कार्यक्रम में कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह, उपकुलसचिव अजीत प्रताप सिंह, क्रीड़ा सचिव प्रो. शेखर सिंह, प्रो. रजनीश भास्कर, प्रो. देवराज, प्रो. गिरधर मिश्रा, डॉ. शशिकांत यादव, डॉ. मनोज पांडेय, रजनीश कुमार सिंह खेल सहायक आदि उपस्थित रहे।