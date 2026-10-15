Jaunpur News: एथलेटिक्स विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर किया सम्मानित

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करंजाकला। इंदिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर में बुधवार को दो दिवसीय जनपद स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह प्रिंसू ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इनमें सीनियर बालक वर्ग में इंटर कॉलेज रामगढ़ बरांव के स्वप्निल कुमार, राम जानकी इंटर कॉलेज जमालपुर के शिव ओम, जूनियर बालक वर्ग में इंटर कॉलेज नकहरा के सुजीत कुमार, सब-जूनियर वर्ग में इंटर कॉलेज चक्के के आदित्य अब्राहम तथा सीनियर बालिका वर्ग में एसआर इंटर कॉलेज, सुल्तानपुर गौर की उजाला शामिल रहीं। तहसील सदर के कोच संतोष पटेल को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बृजेश सिंह प्रिंसू ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। विशिष्ट अतिथि सुनील यादव मम्मन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह तथा विद्यालय के प्रबंधक लाल साहब यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान अतुल प्रकाश यादव, वीरेंद्र यादव रविचंद्र, निखिल सिंह, राजू सिंह, दिलीप सिंह, कृष्ण मोहन किया। संचालन राम दुलार यादव, राम प्रताप विश्वकर्मा, डॉ. महारुद्र सिंह और गौरव तिवारी ने किया।