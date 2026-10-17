Jaunpur News: आशा कार्यकर्ताओं ने पांच सूत्री मांगों को लेकर पीएचसी पर किया प्रदर्शन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:54 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:54 PM IST
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मुंगराबादशाहपुर। आशा बहू कल्याण समिति के में शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगराबादशाहपुर में आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सम्मानजनक मानदेय, राज्य कर्मचारी का दर्जा और सामाजिक सुरक्षा सहित कई मांगें उठाई। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। धरना-प्रदर्शन में कल्पना मौर्य, दुर्गावती पटेल, सीमा पटेल, सुनीता पाल, मीरा सिंह, मीरा सरोज, राधिका मौर्य, शोभा यादव मौर्य, सुनीता, सुनील पांडेय सहित अन्य आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता शामिल रहीं।
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