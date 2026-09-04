Jaunpur News: नातिया में अंजुमन फारुकिया और अंजुमन इस्लामिया को मिला प्रथम स्थान

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मछलीशहर। नगर में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी पर आयोजित भव्य धार्मिक कार्यक्रम के तहत नातिया कलाम पेश करने की प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता में अंजुमन फारुकिया और अंजुमन इस्लामिया को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का आगाज शाह अशरफ मस्जिद से सीरत कमेटी के अध्यक्ष राशिद खान के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान नगर की 11 अंजुमनों ने पूरी रात गली-गली और मोहल्लों में नात-ए-नबी पेश कर मोहब्बत-ए-रसूल का पैगाम दिया। रात भर चले मुकाबले में अंजुमन फारुकिया और अंजुमन इस्लामिया को संयुक्त रूप से विजयी घोषित किया गया। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान अंजुमन महमूदिया को मिला, जबकि अंजुमन सुभानिया और अंजुमन कुरैशिया ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। इस भव्य धार्मिक आयोजन में दूर-दराज क्षेत्रों से आए मेहमानों और जायरीनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर सजावट कमेटियों ने मछलीशहर नगर को दुल्हन की तरह सजाया था। रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही।