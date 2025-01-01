Jaunpur News: विशाल यादव के परिजनों से मिले अजय राय, न्याय की लड़ाई में साथ रहने का दिया भरोसा

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लाइन बाजार थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में हुई विशाल यादव की हत्या के बाद बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी रहेगी। आरोपियों को सजा दिलाने तक न्याय की लड़ाई में साथ देगी। अजय राय ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। सरकार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। प्रदेश में लगातार हत्या की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। महिलाओं और युवतियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से विशाल यादव के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे सजा दिलाई जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, शहर अध्यक्ष आरिफ खान, इरशाद खान, विनय तिवारी, चंद्रशेखर निषाद, संदीप निषाद, अरुण शुक्ला, देवराज पांडेय, रामसिंह बांकुरे, कृष्णचंद निषाद, अभिनव सिंह साहिल आदि रहे।