फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   AIYF-AISF staged a protest against the Chief Election Commissioner and burned his effigy.

Jaunpur News: मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध एआईवाईएफ-एआईएसएफ ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला

Sun, 11 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
AIYF-AISF staged a protest against the Chief Election Commissioner and burned his effigy.
पंवारा के उचौरा बाजार में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला लेकर प्रदर्शन करते एआईवाईएफ व एआईएसएफ कार
सतहरिया। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को उचौरा बाजार में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

प्रदेश सचिव के नेतृत्व में जिला इकाई द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दो, ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद, मतदाता चोरी कहां मिलेगी-भाजपा के दफ्तर में, मोदी जब-जब डरता है, पुलिस को आगे करता है।
विज्ञापन

जैसे नारों के साथ जुलूस निकाला और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मतदाता सूची से हटाए गए 13 करोड़ मतदाताओं के नाम पुन सूची में जोड़े जाएं और एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस मौके पर सालिक राम पटेल, कल्पनाथ गुप्ता, संदीप शर्मा, सुभाष चन्द्र पटेल सहित बड़ी संख्या में छात्र और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed