Jaunpur News: ब्रह्माकुमारी ने लिया समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम अजय उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा और संस्थान की संचालिका अनीता दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान समाज को नशामुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया।एसडीएम अजय उपाध्याय ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्था लोगों को तनावमुक्त जीवन जीने की कला सिखाती है। वर्तमान व्यस्त जीवनशैली में मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए संस्था का आध्यात्मिक मार्गदर्शन काफी उपयोगी है। उन्होंने नशामुक्ति अभियान को समाज की बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में सराहनीय पहल बताया। सीओ प्रतिमा वर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी का नशे की गिरफ्त में आना गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से ही समाज को अपराध और नशामुक्त बनाया जा सकता है।इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। संचालिका अनीता दीदी ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि हर बुराई और व्यसन से स्वयं की रक्षा करने का संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने नियमित योग और मेडिटेशन अपनाने की अपील की।विशिष्ट अतिथि आलोक साहू, क्रांति गुप्ता और मिथिलेश कुमार ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए अभियान से जुड़ने का आह्वान किया।नेपाल बाढ़ में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर दो मिनट का मौन रखा गया और मेडिटेशन किया गया।अंत में ब्रह्माकुमारी बहनों ने अतिथियों व लोगों को रक्षा सूत्र बांधा, तिलक लगाया और ब्रह्माकुमारी पट्टा व ईश्वरीय सौगात भेंट की। सभी ने जीवनभर नशा न करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली। संचालन ममता बहन ने किया। इस अवसर पर आलोक गुप्ता, रजनी, ममता, शर्मिला, खुशबू, शोभा, प्रमिला, मोतीलाल, अवधेश व श्यामजी आदि मौजूद रहे।