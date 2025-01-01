Jaunpur News: मवेशियों से लदी ट्रॉली का टायर फटा, दम घुटने से चार मरे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:32 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:32 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। मुंगराबादशाहपुर सुजानगंज रोड बाईपास के पास शुक्रवार को मवेशियों से लदी ट्रॉली का टायर फट गया। ट्रॉली में ठूंसकर 14 मवेशियों को ले जाया जा रहा था। इसमें चार मवेशियों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वाहन का पीछा करके उसे घेर लिया और सड़क जाम कर दिया। मवेशियों को बड़ागांव से उकनी गोशाला ले जाया जा रहा था। बाईपास के पास अचानक ट्रॉली का टायर फट गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वाहन को रोक लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चालक और मवेशियों को ले जाने में लापरवाही बरतने वाले सचिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। करीब एक घंटे तक आवागमन बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। थानाप्रभारी गजानंद चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। प्रदर्शन करने वालों में रोहित सिंह, अमित दुबे, रवि दुबे, सौरभ पांडेय, मनीष मिश्रा, भरत तिवारी, बिज्जू सिंह, संजय पांडेय आदि कार्यकर्ता रहे। थाना प्रभारी गजानंद के समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया। चालक को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने बताया कि मवेशी लदी ट्रॉली पकड़ी गई है। चार मवेशी मरे पाए गए हैं। जांच की जा रही है।
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