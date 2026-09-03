Jaunpur News: जन्माष्टमी पर दिल्ली-बनारस के बीच चलेगी विशेष ट्रेन, जौनपुर में होगा ठहराव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:47 AM IST
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जौनपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली-वाराणसी के बीच विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन का जौनपुर में ठहराव होने से यहां के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 04446 दिल्ली से वाराणसी के लिए तीन और पांच सितंबर को चलेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04445 वाराणसी से दिल्ली के लिए चार और छह सितंबर को संचालित होगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के दो-दो फेरे होंगे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि नई दिल्ली से ट्रेन रात 9:35 बजे चलेगी। गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या कैंट होते हुए दोपहर 1:10 बजे जौनपुर जंक्शन पहुंचेगी। यहां ट्रेन का ठहराव दो मिनट रहेगा। 1:12 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। दोपहर तीन बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में वाराणसी से ये ट्रेन रात 8:15 बजे रवाना होगी। 9:18 बजे जौनपुर जंक्शन पर पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद 9:20 बजे अयोध्या कैंट के लिए रवाना होगी। इसके बाद लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, मुरादाबाद गाजियाबाद होते हुए 11:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगी। संवाद
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