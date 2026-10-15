Jaunpur News: गोमती में दो बच्चों के साथ कूदी मां खुद आई बाहर, दोनों बच्चे लापता

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केराकत। सिहौली घाट पर मंगलवार की शाम करीब छह बजे एक महिला अपने दो बच्चों के साथ गोमती नदी में कूद गई। महिला किसी तरह नदी से बाहर निकल आई, जबकि उसके दोनों बच्चे नदी के तेज बहाव में लापता हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग बच्चों की तलाश में जुट गए। उधर, महिला के अलग-अलग बयान देने से पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। कपसेठी निवासी लक्ष्मी अपने दो बच्चों साक्षी (9) और मीनाक्षी (8) के साथ सिहौली घाट पहुंची थी। बताया जा रहा है कि महिला ने दोनों बच्चों के साथ गोमती नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान दोनों बच्चे तेज बहाव में बह गए, जबकि लक्ष्मी किसी तरह नदी से बाहर निकल आई। घाट के बाहर मौजूद एक व्यक्ति ने महिला को भीगी साड़ी में देखा तो डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को कोतवाली ले आई। वहां उसने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए दोनों बच्चों के नदी में बह जाने की बात बताई। इधर, लक्ष्मी और बच्चों के लापता होने से परेशान परिजन तलाश में जुटे थे। पुलिस की सूचना पर परिजन कोतवाली पहुंचे। वहां घटना की जानकारी मिलने पर वे स्तब्ध रह गए। लक्ष्मी की शादी कपसेठी में हुई थी। वे बीते करीब पांच महीने से अपने मायके भुड़की देवगांव, जिला आजमगढ़ में पिता के साथ रह रही थी। लक्ष्मी का एक बेटा सचिन भी है। महिला ने किन परिस्थितियों में अपने दो बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।