Jaunpur News: परिषदीय विद्यालयों की 15 बिंदुओं पर तैयार होगी ग्राउंड रिपोर्ट
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:11 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:11 AM IST
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जौनपुर। जिले में संचालित परिषदीय स्कूलों की 15 बिंदुओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय में भेजी जाएगी। आगामी दिनों में केंद्र सरकार की टीम आकर जिले के सभी बेसिक स्कूलों का इंडीकेटर सर्वे करेगी। वर्तमान में जिले में 2800 विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इसमें 1930 प्राथमिक विद्यालय, 411 उच्च प्राथमिक और 466 कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हर साल स्कूलों को उनकी रिपोर्ट के आधार पर भी अंक मिलेंगे। स्कूलों में अध्यापक और बच्चों की संख्या, स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता, बिजली, पानी, पंखे, विद्यालय के भवनों की हालत और प्रत्येक वर्ष का बजट सहित 15 बिंदुओं पर कार्यों को देखेगी। टीम की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडीकेटर सिस्टम सर्वे में अगर स्कूलों में व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं मिलती हैं तो इसका प्रभाव स्कूलों को प्रत्येक वर्ष मिलने वाले बजट पर पड़ेगा। बीएसए समीर ने बताया कि पहले से परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए शुरू किया गया है। जल्द ही खंड शिक्षाधिकारियों को अपने विकास खंड के स्कूलों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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