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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   A child who went to fetch water from the bucket at home died from a snake bite, was turning 28

Jaunpur News: घर में बाल्टी से पानी निकालने गए बच्चे की संर्पदंश से मौत, 28 को था जन्मदिन

Thu, 27 Aug 2026 01:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:17 AM IST
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A child who went to fetch water from the bucket at home died from a snake bite, was turning 28
मृतक अंश पटेल की फाइल फोटो। परिजन - फोटो : 1
बरसठी। भगवानपुर गांव में मंगलवार की शाम को सर्पदंश से अंश पटेल (11) की मौत हो गई। खाना खाने के बाद वे पानी लेने के लिए घर के अंदर गया था। अंश को बाल्टी के पास बैठे सांप ने डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए मड़ियाहूं सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल जौनपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पिता राजकुमार पटेल ने बताया कि घर में रखी बाल्टी के पास एक मेंढ़क बैठा था। अंश उसे हटाकर बाल्टी से पानी निकाल रहा था तब तक वहां पहले से बैठे सांप ने डस लिया। वे अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन खुशी पटेल है। अंश का जन्मदिन 28 अगस्त को था। बहन खुशी का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार कह रही थी, इस बार भैया का जन्मदिन और रक्षाबंधन एक साथ मनाना था।
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सर्पदंश से 13 साल के किशोर की मौत

जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के लोनिया पट्टी गांव में बुधवार की सुबह सर्पदंश से सुजीत चौहान (13) की मौत हो गई। घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया। सुजीत चौहान सोकर उठने के बाद बिस्तर से नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान नीचे बैठे सर्प ने उनके पैर में डस लिया। पहले तो स्वजन उसे लेकर स्थानीय स्तर पर झाड़-फूंक कराने के लिए ले गए। इसके बाद सीएचसी शाहगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया ही था कि उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संवाद
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